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У Києві перекрили рух для легкових автомобілів підземним тунелем на вул. Теліги

Новини » Суспільство    04.12.2018 - 14:27
У Києві перекрили рух для легкових автомобілів підземним тунелем на вул. Теліги
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тролейбуси у Києві також курсують із відхиленням від графіка руху

У Києві на вулиці Олени Теліги перекрито проїзд підземним тунелем для приватних автомобілів. Про це повдіомляє РБК-Україна із посиланням на комунальне підприємство "Київпастранс".

Як зазначили у прес-службі підприємства, також через затори для тролейбусів №16, 19, 22, 23, 27, 30, 35 введено оперативне положення - курсування без дотримання графіка руху.

"Враховуйте це при плануванні поїздок. Якщо ви, раптом, на приватному авто - в об'їзд", - заначили на підприємстві.

Нагадаємо, неподалік села Сусково Свалявського району завтра, 5 грудня 2018, частково перекриють рух на ділянці траси М-06 Київ-Чоп. Перекриття триватиме орієнтовно до 13:00.

Зазначимо, в Україні станом на ранок 4 грудня забезпечено проїзд на дорогах державного значення. Тривають роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами.

Додамо, у Києві в зв'язку з початком підготовки до новорічних свят із 24 листопада  2018 до 24 січня 2019 діятиме обмеження руху транспорту. Головними локаціями  святкувань стануть Софійська та Контрактова площі.

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