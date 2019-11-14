В Киеве завтра похолодает до +8

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Существенных осадков в Киеве не прогнозируется

Погода в Киеве 15 ноября ожидается прохладная, температура воздуха будет +8+10 днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Сообщается, что в пятницу в Киеве ожидается погода без существенных осадков. Синоптики предупреждают о порывистом юго-восточном ветре.

Температура воздуха днем будет колебаться в районе +8+10 градусов. Ночью температура опустится до +3+5 градусов.

Напомним, сегодня, 14 ноября, синоптики передают дожди и похолодание. По данным Укргидрометцентра, В западных областях температура воздуха составит +11+15, на севере страны +8+12, в центральных областях +10+12, на востоке температура составит +8+10 градусов. В западных областях синоптики прогнозируют дожди.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. В частности, в течение суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности), на высокогорье Карпат 40 м/с (II уровень опасности).

В пятницу, 15 ноября, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине возможен небольшой дождь, в западных областях. Температура воздуха будет самой низкой на севере Украины, +7+11 градусов. На востоке и в центре +8+13 градусов. На западе +10+14 градусов, в Закарпатской области до +13+17 градусов. В южной части +12+17 градусов.