Завтра в Украине похолодает до +7

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра возможен небольшой дождь в западных областях

Погода в Украине 15 ноября будет холодная, ветер остается юго-восточным, температура воздуха опустится. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Как отмечает синоптик, завтра возможен небольшой дождь, в западных областях. Ветер остается юго-восточным, но уже стихнет, только на востоке еще задержатся отдельные штормовые порывы.

В частности, температура воздуха будет самой низкой на севере Украины, +7+11 градусов. На востоке и в центре +8+13 градусов. На западе +10+14 градусов, в Закарпатской области до +13+17 градусов. В южной части +12+17 градусов.

Фото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

По прогнозу синоптика, в Киеве 15-го ноября осадки маловероятны, юго-восточный ветер стихнет до умеренного, температура воздуха ночью будет низкой, около +3 градусов, днем +8+9 градусов.

"В дальнейшем ничего особенно нового в синоптической ситуации не предвидится в Украине, преимущественно сухо и в пределах +7+13 градусов", - добавила Диденко.

Напомним, на сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. В частности, сегодня в течение суток порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности), на высокогорье Карпат 40 м/с (II уровень опасности).

Синоптики Украинского Гидрометцентра предупреждали сегодня о дождях в западных областях, а именно в Волынской, Тернопольской, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской.