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У Києві завтра похолодає до +8

Новини » Суспільство     14.11.2019 - 13:23
У Києві завтра похолодає до +8
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Істотних опадів не прогнозується

Погода у Києві 15 листопада очікується прохолодна, температура повітря буде +8+10 вдень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Повідомляється, що в п'ятницю в Києві очікується погода без істотних опадів. Синоптики попереджають про поривчастому південно-східному вітрі.

Температура повітря вдень коливатиметься в районі +8+10 градусів. Вночі температура опуститься до +3+5 градусів.

Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада, синоптики передають дощі та похолодання. За даними Укргідрометцентру, У західних областях температура повітря становитиме +11+15, на півночі країни +8+12, у центральних областях +10+12, на сході температура становитиме +8+10 градусів. У західних областях синоптики прогнозують дощі.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. зокрема, протягом доби очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки), на високогір'ї Карпат 40 м/с (II рівень небезпеки).

У п'ятницю, 15 листопада, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні можливий невеликий дощ, у західних областях. Температура повітря найнижчою на півночі України, +7+11 градусів. На сході і в центрі +8+13 градусів. На заході +10+14 градусів, у Закарпатській області до +13+17 градусів. У південній частині +12+17 градусів.

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