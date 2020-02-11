В Киеве завтра ожидается ухудшение погодных условий

Погода в Киеве завтра, 12 февраля, усложнится порывами ветра 15-20 м/с. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Как сообщается, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В КГГА советуют плотно закрывать окна, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.

"В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем помещении и избегать пребывания вблизи крупных деревьев", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что завтра, 12 февраля, по данным синоптиков, погода в Украине усложнится порывами ветра до 20 м/с.

11 февраля, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, в Карпатах - значительный снег и порывы ветра до 25 м/с. Завтра, 12 февраля, в Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидается порывы ветра до 20 м/с, что является первым уровнем опасности.

По состоянию на 11 февраля, в Карпатах выпало более одного метра снега, местами высота достигает 127 см. Температура воздуха достигает -5 градусов. Снег вьюжный стабильный. Кроме того, Черногорский горный поисково-спасательный пост предупреждает о шторме на горе Поп Иван. Туристам рекомендуют воздержаться от выхода в горы.