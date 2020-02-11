ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество     11.02.2020 - 16:07
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Порывы ветра в Украине будут достигать 20 м/с

Погода в Украине завтра, 12 февраля, по данным синоптиков, усложнится порывами ветра до 20 м/с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуации.

Как отмечается, сегодня, 11 февраля, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, в Карпатах - значительный снег и порывы ветра до 25 м/с. Завтра, 12 февраля, в Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидается порывы ветра до 20 м/с, что является первым уровнем опасности.

Порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются завтра также в Киеве и области.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 11 февраля, в Карпатах выпало более одного метра снега, местами высота достигает 127 см. Температура воздуха достигает -5 градусов. Снег вьюжный стабильный. Кроме того, Черногорский горный поисково-спасательный пост предупреждает о шторме на горе Поп Иван. Туристам рекомендуют воздержаться от выхода в горы.

Отметим, по данным спасателей, из-за непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов. Большинство из них в Ивано-Франковской (93) и Львовской (75) областях.

Дождь со снегом и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня Из-за непогоды во Львовской области задерживаются поезда
Новости Украины Штормовое предупреждениеПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь