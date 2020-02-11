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В Карпатах выпало больше метра снега

Новости » Происшествия     11.02.2020 - 13:43
В Карпатах выпало больше метра снега
Фото: снег в Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)

На горе Поп Иван наблюдается шторм

По состоянию на 7 февраля высота снежного покрова в Карпатах местами превышает один метр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр в Facebook.

Так, по состоянию на 8 утра на снеголавинной станции Пожижевская зафиксирована высота снежного покрова 36-127 сантиметров. Температура воздуха достигает -5 градусов. Снег вьюжный стабильный.

В Карпатах выпало больше метра снега

Кроме того, от 22 до 66 сантиметров снега выпало в районе снеголавинной станции Плай. Отмечается, что снег свежий, пылевидный и хорошо закреплен. Также наблюдается гололед. Температура воздуха на снеголавинной станции до -4 градусов.

Подчеркнем, Черногорский горный поисково-спасательный пост предупреждает о шторме на горе Поп Иван.

"Внимание !!! На г. Поп Иван Черногорский шторм! Ветер юго-западный 28 м/с. Видимости нет, сильная метель. Температура воздуха -8. Туристам следует воздержаться от выхода в высокогорье", - сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на 7 февраля на снеголавинной станции Пожижевская была зафиксирована высота снежного покрова 67-125 сантиметров.

Как писало РБК-Украина, синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине 11 февраля ожидаются сильный ветер, метели и лавинная опасность в Карпатах. В частности, 11 февраля в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метели (I уровень опасности).

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