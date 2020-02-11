У Києві завтра очікується погіршення погодних умов

Погода в Києві завтра, 12 лютого, ускладниться поривами вітру 15-20 м/с. Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.

Як повідомляється, в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

В КМДА радять щільно закривати вікна, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев.

"У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому приміщенні і уникати перебування поблизу великих дерев", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що завтра, 12 лютого, за даними синоптиків, погода в Україні ускладниться поривами вітру до 20 м/с.

11 лютого, в більшості областей України очікується сильний вітер, у Карпатах - значний сніг і пориви вітру до 25 м/с. Завтра, 12 лютого, в Україні оголошено штормове попередження, очікуються пориви вітру до 20 м/с, що є першим рівнем небезпеки.

Станом на 11 лютого, у Карпатах випало більше одного метра снігу, місцями висота сягає 127 см. Температура повітря досягає -5 градусів. Крім того, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост попереджає про шторм на горі Піп Іван. Туристам рекомендують утриматися від виходу в гори.