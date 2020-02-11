ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сильный ветер, метели и лавинная опасность: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Новости » Общество     11.02.2020 - 09:23
Сильный ветер, метели и лавинная опасность: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Иллюстративное фото (facebook.com/Odessavfoto)

В Украине сегодня ожидается сильный ветер и метели

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине, 11 февраля ожидаются сильный ветер, метели и лавинная опасность в Карпатах. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 11 февраля в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель (I уровень опасности).

Кроме того, по прогнозам Укргидрометцентра, сегодня в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее сообщалось, что непогода в Украине обесточила почти 400 населенных пунктов. Больше всего пострадали Львовская и Ивано-Франковская области. Кроме того, за вчерашний день из-за сильного ветра в этих регионах сорвало кровлю с более чем сотни зданий.

Отметим, накануне в результате резкой смены погодных условий во Львовской области задерживались поезда. В частности, там шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры.

Предполагается, что уже в среду, 13 февраля, в большинстве областей Украины снова похолодает, ночная температура воздуха опустится до -5. Дневная температура будет подниматься до небольших плюсовых значений.

В Европе в результате урагана "Киара" погибли 6 человек
Новости Украины ГидрометцентрГСЧСветер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь