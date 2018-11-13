"Киевавтодор" предупреждает водителей об ухудшении погодных условий

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Киеве 14 ноября ожидается понижение температуры воздуха, усиление ветра, а также снег

В Киеве завтра, 14 ноября 2018 года, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киеватодор" в Facebook.

Как отмечается, по прогнозам синоптиков, завтра в Киеве ожидается понижение температуры воздуха, усиление ветра, а также снег.

"Киевавтодор" просит водителей на период ухудшения погодных условий, по возможности, не пользоваться личным авто, быть внимательными на дорогах и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве и Киевской области 14 и 15 ноября, ожидается мокрый снег и гололед.

Отметим, сегодня, 13 ноября 2018 года, на большей части территории Украины осадков не ожидается, однако на востоке ожидается дождь с мокрым снегом, температура воздуха днем от -1 до +13. В столице Украины 13 ноября без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -6 до -4. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Отметим, также сообщалось, что на выходных, 17 и 18 ноября 2018 года, в Украине местами ожидаются снегопады.