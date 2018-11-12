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В Украине с 14 ноября ожидается снег

Новости » Общество    12.11.2018 - 12:32
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Снег ожидается в Киевской, Черниговской, Житомирской и Винницкой областях

В Украине с 14 ноября 2018 года ожидается снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Как отмечается, 14 ноября мокрый снег ожидается в Киевской и Черниговской областях, а в Житомирской и Винницкой областях, по данным синоптиков, ожидается мокрый дождь со снегом. По данным синоптиков, 14 ноября, на западе страны пройдут дожди, на остальной территории - солнечно и без осадков.

Согласно данным синоптиков, 14 ноября, ночью температура опустится до -10 градусов мороза, днем максимальная температура составит +13.

В Украине с 14 ноября ожидается снег

Фото: погода на 14 ноября

По данным синоптиков, снег в Украине ожидается и 15 ноября. На большинстве территории страны 15 ноября дождливо, а в Киевской, Житомирской, Донецкой, Черниговской, Запорожской областях ожидается мокрый снег с дождем.

По данным синоптиков, 15 ноября, ночью температура опустится до -5 градусов мороза, днем максимальная температура составит +9.

В Украине с 14 ноября ожидается снег

Фото: погода на 15 ноября

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине сегодня, 12 ноября, в некоторых областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с

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