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В Киеве завтра ожидается мокрый снег

Новости » Общество    26.03.2019 - 15:21
В Киеве завтра ожидается мокрый снег
Иллюстративное фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Температура повысится максимум до +5 градусов

В Киеве завтра, 27 марта, ожидается мокрый снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Сообщается, что всего в столице будет облачная погода. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью около 0 градусов, днем +3-5 градуса.

Ночью 28 марта также ожидается небольшой мокрый снег.

28-29 марта в столице переменная облачность, ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью -1-3 градуса; днем 28 марта +6-8 градуса, 29 марта около +10 градусов.

Напомним, погода в Украине завтра, 27 марта, ухудшится, ожидается сильный ветер, мокрый снег с дождем и похолодание. Лишь на востоке и юго-востоке Украины будет теплее, +5+11 градусов и дождь.

Ранее сообщалось, что погода в Украине на этой неделе ожидается переменчивая, в середине недели резко похолодает. Во вторник, 26 марта, местами небольшой дождь, кроме центральных регионов. В среду настолько похолодает, местами выпадет мокрый снег, который будет сопровождаться сильным ветром.

РБК-Украина писало, что погода в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года ожидается прохладная. В конце марта - начале апреля ожидаются заморозки. Но похолодание будет краткосрочным.

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