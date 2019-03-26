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У Києві завтра очікується мокрий сніг

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 15:21
У Києві завтра очікується мокрий сніг
Ілюстративне фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Температура підвищиться максимум до +5 градусів

У Києві завтра, 27 березня, очікується мокрий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА)

Повідомляється, що загалом у столиці буде хмарна погода. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі близько 0 градусів, вдень +3-5 градуси.

Уночі 28 березня також очікується невеликий мокрий сніг.

28-29 березня у столиці мінлива хмарність, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -1-3 градуси; вдень 28 березня +6-8 градуси, 29 березня близько +10 градусів.

Нагадаємо, погода в Україні завтра, 27 березня, погіршиться, очікується сильний вітер, мокрий сніг з дощем та похолодання. Лише на сході та на південному сході України буде тепліше, +5+11 градусів і дощ.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні цього тижня очікується мінлива, в середині тижня різко похолодає. У вівторок, 26 березня, місцями невеликий дощ, крім центральних регіонів. У середу настільки похолодає, що місцями випаде мокрий сніг, який супроводжуватиметься сильним вітром. 

РБК-Україна писало, що погода в день виборів президента України 31 березня 2019 року очікується прохолодна. Наприкінці березня - на початку квітня очікуються заморозки. Але похолодання буде короткостроковим.

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