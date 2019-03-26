Синоптик предупредила о похолодании в Украине

Иллюстративное фото (УНИАН)

Местами ночью ожидается снижение температуры до -3 градусов

Погода в Украине завтра, 27 марта, ухудшится, ожидается сильный ветер, мокрый снег с дождем и похолодание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Сообщается, что ночью ожидается похолодание до -3 градусов, а днем до +3+6 градусов. Лишь на востоке и юго-востоке Украины будет теплее, +5+11 градусов и дождь.

В Киеве завтра ожидается мокрый снег с дождем, сильный ветер и максимально лишь +4,+5 градусов.

Диденко отмечает, что ухудшение погоды будет наблюдаться фактически один день. С четверга погода начнет выравниваться и в конце марта в Украине будет тепло и солнечно.

РБК-Украина писало, что погода в Киеве сегодня, 26 марта, ухудшится, ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Ранее сообщалось, что погода в Украине на этой неделе ожидается переменчивая, в середине недели резко похолодает. Во вторник, 26 марта, местами небольшой дождь, кроме центральных регионов. В среду настолько похолодает, местами выпадет мокрый снег, который будет сопровождаться сильным ветром.