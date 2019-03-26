ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптик предупредила о похолодании в Украине

Новости » Общество    26.03.2019 - 11:02
Синоптик предупредила о похолодании в Украине
Иллюстративное фото (УНИАН)

Местами ночью ожидается снижение температуры до -3 градусов

Погода в Украине завтра, 27 марта, ухудшится, ожидается сильный ветер, мокрый снег с дождем и похолодание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Сообщается, что ночью ожидается похолодание до -3 градусов, а днем до +3+6 градусов. Лишь на востоке и юго-востоке Украины будет теплее, +5+11 градусов и дождь.

В Киеве завтра ожидается мокрый снег с дождем, сильный ветер и максимально лишь +4,+5 градусов.

Диденко отмечает, что ухудшение погоды будет наблюдаться фактически один день. С четверга погода начнет выравниваться и в конце марта в Украине будет тепло и солнечно.

Синоптик предупредила о похолодании в Украине

РБК-Украина писало, что погода в Киеве сегодня, 26 марта, ухудшится, ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Ранее сообщалось, что погода в Украине на этой неделе ожидается переменчивая, в середине недели резко похолодает. Во вторник, 26 марта, местами небольшой дождь, кроме центральных регионов. В среду настолько похолодает, местами выпадет мокрый снег, который будет сопровождаться сильным ветром.

Погода на сегодня: Украину накроют дожди с мокрым снегом Синоптик дала прогноз погоды в Украине на неделю
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины похолоданиеПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь