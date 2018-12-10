В Киеве завтра ограничат движение на Южном мосту

Фото: Южный мост (twitter.com/kmda_official)

С 11:00 до 16:00 11 декабря в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта

В Киеве 11 декабря в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта по Южному мостовому переходу в направлении проспекта Бажана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

Сообщается, что с 11:00 до 16:00 11 декабря в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта по Южному мостовому переходу в направлении проспекта Бажана.

"Корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на мосту Патона из-за ремонта на месяц частично ограничат движение транспорта. В частности, ограничения движения транспорта будут действовать с 28 ноября по 27 декабря.

Кроме того, из-за ремонта, с 11:00 7 ноября до 23:00 18 декабря будет частично ограничено движение транспорта с проспекта Николая Бажана в направлении центра города.