В Киеве до 19 декабря ограничат движение на ул. Борщаговской

Иллюстративное фото (kiev.klichko.org)

Движение будет ограничено в связи с реконструкцией канализационного коллектора

В Киеве до 19 декабря 2018 года будет ограничено движение на ул. Борщаговской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, движение будет ограничено от дома № 2-6 до дома №100 на улице Борщаговской в связи с реконструкцией канализационного коллектора, которая будет сопровождаться занятием проезжей части и тротуара. Работы будет выполнять "Киевводоканал".

Как отмечается, реконструкция канализационного коллектора будет проходить в сжатые сроки, "Киевводоканал" гарантирует своевременное выполнение строительных работ согласно графику.

"После завершения работ до 19 декабря 2018 года "Киевводоканал" обязан восстановить покрытие тротуаров и проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия, а также восстановить технические средства регулирования дорожного движения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что все работы по капитальному ремонту деформационного шва на Южном мосту завершат до 1 декабря. На данный момент коммунальщики переходят к завершающему этапу ремонта моста.