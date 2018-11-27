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В Киеве на месяц частично ограничат движение на мосту Патона

Новости » Общество    27.11.2018 - 10:50
В Киеве на месяц частично ограничат движение на мосту Патона
Фото: мост Патона (twitter.com/kmda_official)

Ограничения будут действовать с 28 ноября по 27 декабря

В Киеве на мосту Патона из-за ремонта на месяц частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

Как отмечается, ограничения движения транспорта будут действовать с 28 ноября по 27 декабря.

"С 28 ноября до 27 декабря 2018 года в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Патона будет частично ограничено движение транспорта с Русановской набережной на Днепровскую набережную", - говорится в сообщении.

В Киеве на месяц частично ограничат движение на мосту Патона

Напомним, в центре Киева с 24 ноября ограничено движение транспорта в зв'связи с подготовкой и празднования новогодних праздников. Движение транспорта ограничат вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади с 24 ноября 2018 года до 24 января 2019 года.

Кроме того, из-за ремонта, с 11:00 7 ноября до 23:00 18 декабря будет частично ограничено движение транспорта с проспекта Николая Бажана в направлении центра города.

Ранее РБК-Украина сообщало, что все работы по капитальному ремонту деформационного шва на Южном мосту завершат к 1 декабря.

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