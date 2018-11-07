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В Киеве ограничат движение транспорта по проспекту Бажана в направлении центра

Новости » Общество    07.11.2018 - 10:17
Фото: ремонт дороги (torange.biz)
Фото: ремонт дороги (torange.biz)

Движение будет ограничено с 7 ноября до 18 декабря

В Киеве с 11:00 7 ноября до 23:00 18 декабря будет частично ограничено движение транспорта с проспекта Николая Бажана в направлении центра города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Как сообщается, ограничения движения связано с капитальным ремонтом деформационных швов эстакадной части Южного мостового перехода через р. Днепр.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с четверга, 1 ноября, на 17 основных магистралях города скорость движения транспорта ограничили до 50 км/ч.

Кроме того, в Киеве на проспекте Бажана в Дарницком районе столицы начали устанавливать дорожные знаки об ограничении скорости до 80 км/ч.

В частности, согласно распоряжению Киевсовета от 9 октября 2018 года, увеличение скорости движения будет действовать ежегодно в период с 1 апреля по 1 ноября. К установке соответствующих дорожных знаков на указанных улицах действует скоростной режим 50 км/час.

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