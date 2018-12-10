У Києві завтра обмежать рух на Південному мосту

Фото: Південний міст (twitter.com/kmda_official)

З 11:00 до 16:00 11 грудня у зв'язку з виконанням ремонтних робіт буде частково обмежено рух транспорту

У Києві 11 грудня у зв'язку з виконанням ремонтних робіт буде частково обмежено рух транспорту на Південному мостовому переходу в напрямку проспекту Бажана. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-службу "Киевавтодора".

Повідомляється, що з 11:00 до 16:00 11 грудня у зв'язку з виконанням ремонтних робіт буде частково обмежено рух транспорту на Південному мостовому переходу в напрямку проспекту Бажана.

"Корпорація "Київавтодор" просить вибачити за тимчасові незручності і з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на мосту Патона через ремонт на місяць частково обмежать рух транспорту. Зокрема, обмеження руху транспорту будуть діяти з 28 листопада по 27 грудня.

Крім того, через ремонт, з 11:00 7 листопада до 23:00 18 грудня буде частково обмежено рух транспорту з проспекту Миколи Бажана у напрямку центру міста.