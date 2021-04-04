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В Киеве завтра начнут отключать отопление

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 5 апреля, в Киеве завершается отопительный сезон. По прогнозам синоптиков, в столице температура воздуха будет выше +8 градусов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Процесс отключения отопления в столичных жилых домах начнут с 5 апреля. Ранее отопительный сезон в Киеве завершался 15 апреля.

Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях будет проводиться по письменным заявкам их руководителей.

Отметим, что отопительный сезон в Киеве начался 16 октября прошлого года.

Напомним, в 2020 году отопительный сезон в Киеве был завершен с 5 апреля. В 2019 году отопительный сезон в Киеве завершился с 6 апреля.

Кроме того, 1 апреля Днепр одним из первых завершил отопительный сезон в этом году.

Ранее сообщалось, что в Тернополе будут отключать отопление в заведениях, которые нарушают карантин.

Добавим, что ранее в Кабинете министров заявили, что субсидию на оплату услуг ЖКХ можно оформить в любое время, даже во время отопительного сезона.

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Новости Украины Киевотопительный сезон
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