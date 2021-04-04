У Києві завтра почнуть відключати опалення

У понеділок, 5 квітня, у Києві завершується опалювальний сезон. За прогнозами синоптиків, у столиці температура повітря вище +8 градусів.

Відзначимо, що опалювальний сезон у Києві розпочався 16 жовтня минулого року.

Відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах проводитимуть за письмовими заявками їхніх керівників.

Процес відключення опалення у столичних житлових будинках почнуть з 5 квітня. Раніше опалювальний сезон у Києві завершувався 15 квітня.

Нагадаємо, у 2020 році опалювальний сезон в Києві був завершений з 5 квітня. У 2019 році опалювальний сезон в Києві завершився з 6 квітня.

Крім того, 1 квітня Дніпро одним з перших завершив опалювальний сезон в цьому році.

Раніше повідомлялося, що в Тернополі будуть відключати опалення у закладах, які порушують карантин.

Додамо, що раніше в Кабінеті міністрів заявили, що субсидію на оплату послуг ЖКГ можна оформити у будь-який час, навіть під час опалювального сезону.