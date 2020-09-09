В Киеве затруднено движение транспорта на проспекте Победы

На проспекте Победы в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В связи с этим затруднено движение транспорта.
Об этом сообщает патрульная полиция города.
Отмечается, что затруднено движение от дома 75 в направлении центра.
Согласно данным карты Google Maps, пробки образовались на проспекте в районе станций метро "Житомирская", "Берестейская", а также возле цирка.
Фото: пробки в Киеве (Google Maps)
Напомним, вчера в Киеве перекрывали движение на нескольких улицах из-за пожара. Движение перекрыли для проезда пожарно-спасательной техники.
Также ранее в центре Киева отключили горячую воду из-за аварии теплосетей. Завершить ремонт и возобновить водоснабжение планируют 10 сентября.
Отметим, что в Киеве произошел сбой в работе метро.
Кроме этого, на прошлой неделе в столице произошел пожар в многоэтажке возле посольства США.