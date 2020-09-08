Фото: автомобиль патрульной полиции (РБК-Украина)

Во вторник, 8 сентября, в Киеве перекрыли движение на нескольких улицах из-за пожара. Движение перекрыли для проезда пожарно-спасательной техники.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"Пожар на улице Казацкой. Патрульные перекрывают движение на улице Демеевской до перекрестка с Казацкой, и на Казацкой до улицы Маричанской для проезда пожарно-спасательной техники", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в центре Киева отключили горячую воду из-за аварии теплосетей. Завершить ремонт и возобновить водоснабжение планируют 10 сентября.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в Киеве произошел сбой в работе метро.

Кроме этого, на прошлой неделе в столице произошел пожар в многоэтажке возле посольства США.