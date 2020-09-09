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У Києві ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги

Київ, Середа 09 вересня 2020 08:21
У Києві ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

На проспекті Перемоги, що в Києві, сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП). У зв'язку з цим ускладнено рух транспорту.

Про це повідомляє патрульна поліція міста.

Зазначається, що ускладнено рух від будинку 75 у напрямку центра.

Згідно з данними карти Google Maps, пробки утворились на проспекті в районі станцій метро "Житомирська", "Берестейська", а також біля цирку.

У Києві ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги

Фото: пробки в Києві (Google Maps)

Нагадаємо, вчора в Києві перекривали рух на кількох вулицях через пожежу. Рух перекрили для проїзду пожежо-рятувальної техніки.

Також раніше у центрі Києва відключили гарячу воду через аварію тепломереж. Завершити ремонт і відновити водопостачання планують 10 вересня.

Зазначимо, у Києві відбувся збій у роботі метро.

Крім цього, минулого тижня в столиці сталася пожежа у багатоповерхівці біля посольства США.

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