UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве запустили платформу для подключения интернета в укрытиях

Автор: Татьяна Самарук

В Киеве запустили сайт, позволяющий оставить заявку на проведение Wi-Fi в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя городского головы Виталия Кличко Петра Оленича.

В частности, если в укрытии нет доступа в интернет, то нужно оставить заявку на платформе.

"Если в вашем укрытии нет доступа к сети интернет, оставляйте заявку. Мы свяжемся с вами и сообщим о следующих шагах. Приглашаю провайдеров присоединяться к проекту и спасибо тем, кто уже с нами", - написал он.

На портале необходимо оставить заявку. После этого администрация портала свяжется и сообщит о следующих шагах.

Ссылка на портал - https://wifi.kyivcity.gov.ua/

В Киеве запустили платформу для подключения интернета в укрытиях (t.me/olenych_digital)

Ранее мы сообщали, как вести себя в бомбоубежищах.

Также мы писали о памятке для тех, кто ждет эвакуации.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев