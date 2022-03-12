В Киеве запустили платформу для подключения интернета в укрытиях

В Киеве запустили сайт, позволяющий оставить заявку на проведение Wi-Fi в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя городского головы Виталия Кличко Петра Оленича.
В частности, если в укрытии нет доступа в интернет, то нужно оставить заявку на платформе.
"Если в вашем укрытии нет доступа к сети интернет, оставляйте заявку. Мы свяжемся с вами и сообщим о следующих шагах. Приглашаю провайдеров присоединяться к проекту и спасибо тем, кто уже с нами", - написал он.
На портале необходимо оставить заявку. После этого администрация портала свяжется и сообщит о следующих шагах.
Ссылка на портал - https://wifi.kyivcity.gov.ua/
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