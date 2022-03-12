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У Києві запустили платформу для підключення інтернету в укриттях

Автор: Тетяна Самарук

У Києві запустили сайт, який дозволяє залишити заявку на проведення Wi-Fi в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міського голови Віталія Кличка Петра Оленича.

Зокрема, якщо в укритті немає доступу до інтернету, то потрібно залишити заявку на платформі.

"Якщо у вашому укритті немає доступу до мережі інтернет, залишайте заявку. Ми зв'яжемося з вами та повідомимо про наступні кроки. Запрошую провайдерів приєднуватись до проєкту та дякую тим, хто вже з нами", - написав він.

На порталі потрібно залишити заявку. Після цього адміністрація порталу зв'яжеться і повідомить про наступні кроки.

Посилання на портал - https://wifi.kyivcity.gov.ua/

У Києві запустили платформу для підключення інтернету в укриттях (t.me/olenych_digital)

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Київ