Зокрема, якщо в укритті немає доступу до інтернету, то потрібно залишити заявку на платформі.

"Якщо у вашому укритті немає доступу до мережі інтернет, залишайте заявку. Ми зв'яжемося з вами та повідомимо про наступні кроки. Запрошую провайдерів приєднуватись до проєкту та дякую тим, хто вже з нами", - написав він.

На порталі потрібно залишити заявку. Після цього адміністрація порталу зв'яжеться і повідомить про наступні кроки.

Посилання на портал - https://wifi.kyivcity.gov.ua/

У Києві запустили платформу для підключення інтернету в укриттях (t.me/olenych_digital)