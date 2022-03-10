Памятка для тех, кто ждет эвакуации: что нужно знать

Россия и дальше продолжает разрушать украинские города и убивать мирное население. Опубликовали памятку по эвакуации из охваченных войной регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram пресс-службы Офиса президента Украины.

Ранее мы сообщали, что Сумская область готовит 10 марта три "зеленых коридора".

Также Зеленский сообщал о гуманитарных коридорах из Мариуполя, изюма и Волновахи.

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