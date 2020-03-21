ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве запретили пользоваться детскими и спортивными площадками

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 18:52
В Киеве запретили пользоваться детскими и спортивными площадками
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Запрет продлится до конца карантина

В Киеве с 21 марта запретили пользоваться детскими и спортивными площадками в рамках карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Сегодня постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях. Запрет продлится до конца карантина в Киеве.

"Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению "Киевзеленстрой", ГУ Национальной полиции Украины в Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы", - говорится в решении комиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с 23 марта в общественном транспорте в Киеве будут дежурить сотрудники полиции. Правоохранители будут проверять наличие пропусков и средств индивидуальной защиты у пассажиров.

Как писало РБК-Украина, 20 марта в Киеве объявили чрезвычайную ситуацию в связи с выявлением новых случаев коронавируса. В правительстве отметили, что режим ЧС призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.

Опубликована схема движения пассажирского транспорта в Киеве "Власти" Крыма сообщили о первом случае коронавируса
Новости Украины КГГАКиевКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь