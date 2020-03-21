В каждой единице транспорта Киева будут дежурить два полицейских, - КГГА

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители будут проверять наличие разрешений на проезд и следить за соблюдением санитарных правил

С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить при наличии пропуска исключительно работников критической инфраструктуры города, в то же время в каждой единице транспорта будут дежурить полицейские. Об этом говорится в протоколе №16 Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно пунктам 10.2 и 11.2 протокола, в каждой единице транспорта, который будет курсировать по определенным маршрутам, должны находиться два сотрудника полиции и как минимум один сотрудник "Муниципальной варты".

В обязанности этих сотрудников будет входить проверка соответствующих документов у пассажиров и наличие средств индивидуальной защиты.

Фото: протокол №16 (kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что перевозить будут лишь медработников, спасателей, правоохранителей, сотрудников продуктовых магазинов, аптек и стратегических предприятий.

РБК-Украина писало, что 20 марта в Киеве объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, режим ЧС призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.