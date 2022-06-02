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В Киеве запретили движение на моторных лодках и катерах

Фото: в Киеве запретили движение на моторных лодках и катерах (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В пределах Киева на период действия военного положения запрещена навигация для маломерных судов на водоемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"На территориях пляжей и зон отдыха будет продолжаться обследование дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

В администрации отмечают, что посещать эти места пока не советуют.

Как сообщалось, в Киеве пляжный сезон пока открывать не собираются. Хотя обслуживание пляжей и зон отдыха производится в штатном режиме.

Отметим, в четверг, 2 июня, в Киеве официально продлили время продажи алкоголя в магазинах. Теперь алкогольные напитки можно приобрести с 11:00 до 19:00.

Напомним, военное положение в Украине было введено на месяц, начиная с 05:30 24 февраля из-за полномасштабного вторжения России. Впрочем этот правовой режим уже несколько раз продлевали и сейчас новый конечный срок военного положения - 23 августа.

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Киев