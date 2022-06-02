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В Києві заборонили рух на моторних човнах та катерах

Фото: в Києві заборонили рух на моторних човнах та катерах (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У межах Києва на період дії воєнного стану заборонено навігацію для маломірних суден на водоймищах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"На територіях пляжів і зон відпочинку триватиме обстеження дна акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

В адміністрації зазначають, що відвідувати ці місця наразі не радять.

Як повідомлялось, у Києві пляжний сезон поки відкривати не збираються. Хоча обслуговування пляжів і зон відпочинку проводять у штатному режимі.

Зазначимо, у четвер, 2 червня, у Києві офіційно продовжили час продажу алкоголю в магазинах. Тепер алкогольні напої можна придбати з 11:00 до 19:00.

Нагадаємо, військовий стан в Україні був запроваджений на місяць, починаючи з 05:30 24 лютого через повномасштабне вторгнення Росії. Втім, цей правовий режим вже кілька разів продовжували і зараз новий кінцевий термін військового стану - 23 серпня.

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Київ