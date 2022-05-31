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Откроют ли пляжи в Киеве: в КГГА ответили

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Киев, Вторник 31 мая 2022 12:26
Откроют ли пляжи в Киеве: в КГГА ответили Фото: пляжи в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве пляжный сезон пока открывать не собираются. Хотя обслуживание пляжей и зон отдыха проводят в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА.

"На территориях пляжей и зон отдыха Киева начнут обследование дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов. В условиях военного положения и ради безопасности граждан посещать эти места пока не советуют", - говорится в сообщении.

В то же время, обслуживание объектов осуществляется в штатном режиме, работники находятся на рабочих местах. В настоящее время проводятся лабораторные исследования воды поверхностных водоемов и питьевой воды.

Как сообщалось, пляжи Одессы и региона заминированы. Посещать их категорически запрещено.

Напомним, ранее в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области развеяли фейк о том, что пляжи в регионе якобы разминировали.

Ранее в Одесском заливе обнаружили всплывшую морскую мину. Контролируемым подрывом ее обезвредили.

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