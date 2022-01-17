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В Киеве заминировали станцию метро "Позняки"

Автор: Дмитрий Левицкий

Неизвестный сообщил о минировании метро в Киеве. Из-за сообщения закрыли станцию "Позняки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский метрополитен.

В настоящее время станцию столичного метро проверяют на наличие подозрительных или взрывоопасных предметов.

"Станция метро "Позняки" закрыта для входа и выхода пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - заявили в метрополитене.

Напомним, вчера в Киеве неизвестный заминировал ряд ТРЦ. Здания пришлось эвакуировать.

До этого в столице из-за анонимного сообщения о минировании эвакуировали аэропорт "Жуляны".

Добавим, в СБУ считают, что волна минирований по Украине связана с гибридной агрессией России.

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КиевметроПозняки