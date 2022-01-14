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СБУ о массовых минированиях в Украине: инструмент гибридной войны со стороны России

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Украина, Пятница 14 января 2022 17:26
СБУ о массовых минированиях в Украине: инструмент гибридной войны со стороны России Фото: СБУ отреагировала на массовые минирования в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Служба безопасности Украины считает, что за волной сообщений о минировании объектов в регионах Украины может стоять Россия. А массовые псеводминирования нацелены на создание напряжения и панических настроений в украинском обществе.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Обращаем внимание: сообщения о псеводминировании - распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины. При таких условиях крайне важно, чтобы украинское общество четко это понимало", - подчеркнул он.

Представитель СБУ призвал граждан сохранять спокойствие, а украинские СМИ тщательно проверять информацию о минировании, чтобы "не способствовать реализации вражеских специальных информационных операций".

"Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ, вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений" - добавил Дехтяренко.

Напомним, в последние дни по Украине прокатилась волна массовых минирований.

Например, в среду неизвестный сообщил о минировании метро и аэропортов в Киеве.

А вчера взрывчатку искали в торговых центрах Черкасс.

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Служба безопасности Украины Российская Федерация Гибридная война
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