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В Киеве проводится эвакуация аэропорта "Жуляны"

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Суббота 15 января 2022 15:57
В Киеве проводится эвакуация аэропорта "Жуляны" Фото: В Киеве проводится эвакуация аэропорта "Жуляны" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве проводится эвакуация пассажиров в аэропорту имени Игоря Сикорского. Поскольку на почту поступило сообщение о минировании.

Об этом РБК-Украина сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"На электронную почту поступило сообщение о минировании. Взрывотехники уже проверяют. Пассажиры эвакуированы", - сообщили в полиции.

Напомним, в последние дни по Украине прокатилась волна массовых минирований.

Например, в среду неизвестный сообщил о минировании метро и аэропортов в Киеве, а в четверг взрывчатку искали в торговых центрах Черкасс.

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