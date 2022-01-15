В Киеве проводится эвакуация аэропорта "Жуляны"
Фото: В Киеве проводится эвакуация аэропорта "Жуляны" (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве проводится эвакуация пассажиров в аэропорту имени Игоря Сикорского. Поскольку на почту поступило сообщение о минировании.
Об этом РБК-Украина сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"На электронную почту поступило сообщение о минировании. Взрывотехники уже проверяют. Пассажиры эвакуированы", - сообщили в полиции.
Напомним, в последние дни по Украине прокатилась волна массовых минирований.
Например, в среду неизвестный сообщил о минировании метро и аэропортов в Киеве, а в четверг взрывчатку искали в торговых центрах Черкасс.