У Києві замінували станцію метро "Позняки"

Наразі станцію столичного метро перевіряють на наявність підозрілих чи вибухонебезпечних предметів.

"Станцію метро "Позняки" зачинено для входу та виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - заявили в метрополітені.

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Станом на 19:30 перевірка на станції метро "Позняки" закінчилася. Небезпечних предметів там не знайшли. Метро працює у штатному режимі.