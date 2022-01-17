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У Києві замінували станцію метро "Позняки"

Автор: Дмитро Левицький

Невідомий повідомив про мінування метро у Києві. Через повідомлення закрили станцію "Позняки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський метрополітен.

Наразі станцію столичного метро перевіряють на наявність підозрілих чи вибухонебезпечних предметів.

"Станцію метро "Позняки" зачинено для входу та виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - заявили в метрополітені.

Оновлено.

Станом на 19:30 перевірка на станції метро "Позняки" закінчилася. Небезпечних предметів там не знайшли. Метро працює у штатному режимі.

Нагадаємо, вчора у Києві невідомий замінував низку ТРЦ. Будівлі довелося евакуйовувати.

До цього у столиці через анонімне повідомлення про мінування евакуювали аеропорт "Жуляни".

Додамо, в СБУ вважають, що хвиля мінувань по Україні пов'язана з гібридною агресією Росії.

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КиївметроПозняки