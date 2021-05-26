В Киеве заминировали Окружной админсуд

В Окружной административній суд города Киева поступило сообщение о минировании. Сейчас проводится євакуация людей из здания суда.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

"В связи с поступлением сообщения о заминировании помещений Окружного административного суда города Киева, ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 мая в Киеве искали взрывчатку на станции метро "Крещатик". Информация о "минировании" не подтвердилась.

Кроме того, в апреле в Харькове заминировали сразу четыре торговых центра. Из заведений пришлось эвакуировать более 1500 человек.

Добавим, что 6 апреля в Харькове сообщили о минировании двух торговых центров. Во время проверки правоохранители эвакуировали 1 739 человек.