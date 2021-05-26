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У Києві замінували Окружний адмінсуд

Автор: РБК-Україна

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло повідомлення про мінування. Зараз проводиться евакуація людей з будівлі суду.

Про це повідомляє прес-служба суду у Facebook.

"У зв'язку з надходженням повідомлення про замінування приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва, ведуться заходи негайної евакуації працівників і відвідувачів суду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 травня в Києві шукали вибухівку на станції метро " Хрещатик". Інформація про "мінування" не підтвердилася.

Крім того, у квітні у Харкові замінували відразу чотири торгові центри. Із закладів довелося евакуювати понад 1500 осіб.

Додамо, що 6 квітня у Харкові повідомили про мінуванні двох торгових центрів. Під час перевірки правоохоронці евакуювали 1 739 осіб.

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