У Києві замінували Окружний адмінсуд

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло повідомлення про мінування. Зараз проводиться евакуація людей з будівлі суду.
Про це повідомляє прес-служба суду у Facebook.
"У зв'язку з надходженням повідомлення про замінування приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва, ведуться заходи негайної евакуації працівників і відвідувачів суду", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 6 травня в Києві шукали вибухівку на станції метро " Хрещатик". Інформація про "мінування" не підтвердилася.
Крім того, у квітні у Харкові замінували відразу чотири торгові центри. Із закладів довелося евакуювати понад 1500 осіб.
Додамо, що 6 квітня у Харкові повідомили про мінуванні двох торгових центрів. Під час перевірки правоохоронці евакуювали 1 739 осіб.