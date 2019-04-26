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У Києві повідомили про замінування Кабміну і Ради

Новини » Надзвичайні події    26.04.2019 - 10:59
У Києві повідомили про замінування Кабміну і Ради
Фото: Верхованая Рада (РБК-Україна)

Також повідомили про замінування аеропорту та трьох вокзалів

Поліції Києва повідомили про замінування аеропорту "Київ" ім.Сікорського , Південного та Дарницького вокзалу, Центрального автовокзалу, Верховної Ради і Кабміну. Про це заявили в поліції, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

У поліції повідомили, що їм відправили на електронну пошту повідомлення про замінування Південного вокзалу, Дарницького, аеропорту Жуляни (міжнародний аеропорт "Київ"), будівель Верховної Ради та Кабінету міністрів. Поліція зараз перевіряє інформацію.

"Створено групи з відпрацювання інформації, на місці працюють вибухотехнічні служби", - сказали в поліції.

Відзначимо, що за останній місяць було кілька повідомлень про замінування аеропортів у Києві. Останнє було вчора, 25 квітня. У чергову частину Солом'янського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту "Київ". Поліція перевірила інформацію і не знайшла вибухівки.

Також раніше повідомлялося про замінування аеропорту в Одесі. Через повідомлення про вибухівку в Одесі було евакуйовано 400 пасажирів та працівників аеропорту. Пізніше поліція інформацію про "замінування" не підтвердила.

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