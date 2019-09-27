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У Києві "замінували" аеропорт "Жуляни"

Новини » Надзвичайні події    27.09.2019 - 11:09
У Києві "замінували" аеропорт "Жуляни"
Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com-airportkiev)

Також повідомляється про "замінування" готелю "Хілтон"

На електронну адресу Нацполіції у місті Києві надійшло повідомлення про замінування аеропорту "Київ" (Жуляни). Про це РБК-Україна повідомили в Нацполіції.

Також повідомляється про "замінування" готелю "Хілтон". Вирішується питання про евакуацію відвідувачів і працівників.

"Є повідомлення про замінування аеропорту "Жуляни" і готелю "Хілтон". Ведеться перевірка кінологами. Працюють всі відповідні служби. Тільки після завершення перевірки зможемо надати інформацію щодо евакуації", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського був закритий 2 по 12 вересня у зв'язку з проведенням ремонту злітно-посадкової смуги.

Також РБК-Україна повідомляло, що 20 вересня поліція Києва перевіряла повідомлення про замінування житлових будинків, медичних установ, дитячих садків, торгових центрів і мостів. Подібні масові повідомлення про мінування надходили в поліцію також 18 і 19 вересня.

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