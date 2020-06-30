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В Киеве закрыли три станции метро из-за сообщения о минировании

Новости » Общество     30.06.2020 - 18:33
В Киеве закрыли три станции метро из-за сообщения о минировании
Фото: знак метро (РБК-Украина)

Поступил анонимный звонок о минировании

В Киеве из-за сообщения о минировании закрыты три станции метро - "Арсенальная", "Житомирская" и "Харьковская". Проводится проверка станций.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена".

Отмечается, что поступил анонимный звонок о минировании указанных станций.

"Станцию "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" закрыты на вход и выход. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщили в метрополитене.

Напомним, в начале июня мужчина угрожал взорвать мост Метро в Киеве из-за чего были закрыты четыре станции метро, после задержания его перевели в психбольницу.

Также сообщалось, что 16 июня мужчина проник в туннель киевского метрополитена, из-за чего было частично парализовано движение поездов.

Новость дополняется…

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины КиевКиевминирование
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