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На Северном мосту в Киеве авария парализовала движение транспорта

Новости » Происшествия     30.06.2020 - 15:10
На Северном мосту в Киеве авария парализовала движение транспорта
Фото: Северный мост (РБК-Украина)

На мосту задержка движения составит до одного часа

Во вторник днем на Северном мосту столицы парализовано движение автомобильного транспорта. Там произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

При этом отмечается, что движение затруднено в сторону метро "Почайна".

По данным Google maps, на Северном мосту произошло два ДТП, а также проводятся ремонтные работы.

Также отмечается, что задержка движения на мосту возможна до часа.

На Северном мосту в Киеве авария парализовала движение транспортаНапомним, 29 июня на трассе Киев-Одесса произошло ДТП, в результате которого погиб человек и еще четверо пострадали.

Кроме того, накануне на трассе Киев-Одесса образовалась большой пробка протяженностью 2-3 км.

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Автор: РБК-Украина

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