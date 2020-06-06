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"Минера" моста Метро в Киеве перевели в психбольницу

Новости » Происшествия     06.06.2020 - 13:32
"Минера" моста Метро в Киеве перевели в психбольницу
Фото: спецоперация на мосту Метро (РБК-Украина)

Его перевели в специализированную психиатрическую больницу в Глевахе Киевской области

В пятницу, 5 июня, "минеру" моста Метро в Киеве экстренно изменили меру пресечения. Виталия Ткаленко перевели в психбольницу.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Как она рассказала, после первого решения суда его направили в СИЗО, но там его осмотрел фельдшер и обнаружил склонность к суициду. Потом врачи его еще раз осмотрели. Было принято решение о переводе мужчины в специализированную психиатрическую больницу в Глевахе Киевской области. Он там будет находиться до 29 июля.

"Так, вчера ему экстренно изменили меру пресечения", - подтвердила Максимец.

Напомним, на этой неделе неизвестный сообщил о минировании моста "Метро" в Киеве. В связи с этим было перекрыто движение на мосту, а также закрыли некоторые станции метрополитена. Позже стало известно, что "минер" житель Вишневого Киево-Святошинского района.

РБК-Украина писало, что полицейские сообщили ему о подозрении: поскольку взрывчатки не обнаружили, мужчину подозревают в ложном сообщении о минировании, которое повлекло тяжкие последствия.

Также появилось фото мужчины, угрожающего взорвать мост Метро.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Киевмостминирование
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