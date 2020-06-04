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Метро Киева ограничивает вход в час пик: какие станции под особым контролем

Новости » Происшествия     04.06.2020 - 16:45
Метро Киева ограничивает вход в час пик: какие станции под особым контролем
Фото: станция метро "Лесная" (facebook.com kyivmetro)

Под особым контролем находятся пять станций

Киевский метрополитен уже чаще ограничивает вход на некоторых станциях в час пик. По состоянию на сейчас пять станций метро находятся под особым контролем.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон.

По ее словам, сейчас метрополитен ежедневно перевозит ориентировочно 700 тысяч пассажиров.

"Идет ослабление карантинных мероприятий на общегосударственном уровне, восстанавливается движение пригородных поездов, увеличивается количество автобусов, увеличивается количество маршрутов, которые приезжают в Киев. Соответственно, будет увеличиваться количество пассажиров. У нас нет каких-то конкретных дат, когда пассажиропоток должен достичь какого-то предела", - отметила Макогон и напомнила, что до карантина общий пассажиропоток составлял полтора миллиона в день.

Пресс-секретарь уточнила, что ограничение на вход означает, что станция работает на одни или две двери. Сейчас на 5 станциях количество пассажиров увеличилось, поэтому они находятся под особым контролем.

"Мы следим за пассажиропотоком в оперативном режиме. Под особым контролем - станции "Житомирская", "Святошин", "Черниговская", "Лесная", "Почайна". Это те, на которых в последние дни растет пассажиропоток", - сказала она.

Макогон отметила, что в пиковые часы на 20-30 минут эти станции могут ограничивать на вход, что позволяет растянуть пассажиропоток.

Напомним, утром 2 июня ограничивали на вход три станции: "Академгородок", "Житомирскую" и "Черниговскую".

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе станции не ограничивали на вход, а 1 июня ограничивали только станцию ​​метро "Академгородок".

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Киевметрокарантин
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