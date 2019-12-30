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У Києві закрили одну з центральних станцій метро через мінування

Новини » Надзвичайні події     30.12.2019 - 18:43
У Києві закрили одну з центральних станцій метро через мінування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці перевіряють станцію метро "Хрещатик"

У Києві після анонімного дзвінка про мінування закрили станцію метро "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Київського метрополітену" в Facebook.

Як повідомляється, правоохоронці отримали анонімний дзвінок про мінування станції метро "Хрещатик". Наразі станція та пересадка на "Майдан Незалежності" закриті на вхід та вихід.

На території станції проводиться перевірка.

У Києві закрили одну з центральних станцій метро через мінування

Нагадаємо, раніше у Києві через повідомлення про мінування на вхід і вихід закривали станцію метро "Майдан Незалежності". В ході перевірки на станції вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

Крім того, 19 грудня станцію "Площа Льва Толстого" і пересадку закривали на вхід і вихід після анонімного дзвінка про мінування. Інформація про мінування також не підтвердилася.

Додамо, що Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект про посилення відповідальності за неправдиве мінування. Пропонується встановити як обов’язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за вчинення злочину, передбаченого статтею 259 КК України.

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