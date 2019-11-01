В Киеве закрыли еще одну станцию метро

В Киеве закрыли станцию метро "Арсенальная" на вход, все эскалаторы работают на подьем. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу метрополитена.

Сообщается, что на выход станция работает в обычном режиме. Механизм применяются из соображений безопасности во избежание давки и травмирования на платформе.



Напомним, что сейчас на станциях "Крещатик" и "Театральная" проводится проверка, в связи с анонимным звонком о минировании. Эти станции, а также соответствующие пересадки закрыто для пассажиров.

Также утром 1 ноября на электронную почту полиции во Львове поступило сообщение о минировании областной клинической больницы и церкви святого Георгия.

На места отправились следственно-оперативные группы, кинологи, патрульные полицейские, взрывотехники и другие специалисты. Сотрудники полиции проводят обследование помещений зданий и прилегающих территорий.

РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 30 октября в рабочие дни с 8:10 до 9:20 закрывают на вход станцию метро "Золотые ворота". Сообщается, что станцию закрывают в связи с плановым капитальным ремонтом шести эскалаторов, который продлится до 9 февраля 2021 года.