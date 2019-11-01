У Києві закрили ще одну станцію метро

У Києві закрили станцію метро "Арсенальна" на вхід, всі ескалатори працюють на підйом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу метрополітену.

Повідомляється, що на вихід станція працює в звичайному режимі. Механізм застосовуються з міркувань безпеки, щоб уникнути тисняви та травмування на платформі.



Нагадаємо, що зараз на станціях "Хрещатик" і "Театральна" проводиться перевірка, у зв'язку з анонімним дзвінком про замінування. Ці станції, а також відповідні пересадки закрита для пасажирів.

Також вранці 1 листопада на електронну пошту поліції у Львові надійшло повідомлення про замінування обласної клінічної лікарні та церкви святого Георгія.

На місця вирушили слідчо-оперативні групи, кінологи, патрульні поліцейські, вибухотехніки та інші фахівці. Співробітники поліції проводять обстеження приміщень будівель і прилеглих територій.

РБК-Україна повідомляло, що в Києві з 30 жовтня в робочі дні з 8:10 до 9:20 закривають на вхід станцію метро "Золоті ворота". Повідомляється, що станцію закривають у зв'язку з плановим капітальним ремонтом шести ескалаторів, який триватиме до 9 лютого 2021 року.