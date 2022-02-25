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Россия потеряла около 800 военных в ходе атаки на Украину, - Минобороны

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 05:14
Россия потеряла около 800 военных в ходе атаки на Украину, - Минобороны Фото: Россия потеряла около 800 военных в ходе атаки на Украину (t.me/tsaplienko)
Автор: Артур Родивилов

Россия потеряла около 800 своих военных в ходе первого дня "масштабного" вторжения в Украину. Также ВСУ сбили 7 самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Кроме того, подбиты 6 вертолетов, 30 танков и 130 БМП.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезных потерях со стороны России.

Ранее украинские военные сбили ряд российских самолетов в Луганской области. Кроме того, были уничтожены два танка.

Также сообщалось, что российские танковые колонны пытаются прорваться в Луганскую область, украинская сторона навязала им бои.

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