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Атака на Київ. На Позняках горить багатоповерхівка, є постраждалі

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Київ , П'ятниця 25 лютого 2022 05:52
Атака на Київ. На Позняках горить багатоповерхівка, є постраждалі Фото: у Києві горить багатоповерховий будинок після попадання уламків ракети
Автор: Роман Мирончук

У Києві після падіння російського літального апарату загорівся 9 - поверховий житловий будинок - з 4 по 9 поверх. На місце інциденту вже приїхали рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Будинок загорівся на вул.Кошиця 7А (Позняки) близько 04:20.

"Ймовірно багато жертв серед мирного населення!" - написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram-каналі.

Він також закликав журналістів українських і західних медіа приїхати на місце інциденту і показати це на весь світ.

За даними ДСНС України, будинок складається з двох секцій: 1 секція 10 поверхова - попадання на рівні 1-2 поверху, друга секція 16 поверхова - попадання на рівні 8-9 поверхів. Також є загроза руйнування будівлі.

У Києві горить багатоповерховий будинок на Позняках (фото: ДСНС України)

Залучено 11 одиниць техніки.

Віталій Кличко заявив, що за попередніми даними, в результаті попадання уламків ракети троє поранених, один з них знаходиться у важкому стані.

Швидкі везуть людей в лікарні. На місці також працюють всі аварійно-рятувальні служби.

"Будинок палає, є загроза руйнування", - написав глава столиці у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Росія втратила близько 800 своїх військових в ході першого дня "масштабного" вторгнення в Україну. Також ЗСУ збили 7 літаків.

Ми також писали про те, що в ЗСУ закликали жителів деяких областей повідомляти про пересування окупантів.

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