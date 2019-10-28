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В Киеве зафиксирован третий случай заболевания дифтерией

Новости » Общество    28.10.2019 - 22:45
В Киеве зафиксирован третий случай заболевания дифтерией
Иллюстративное фото (УНИАН)

В столице не осталось противодифтерийной сыворотки

В Киеве зафиксирован третий случай заболевания дифтерией - вечером в понедельник, 28 октября в инфекционное отделение Александровской больницы доставили мужчину с симптомами этой болезни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

Ранее сообщалось о второй заболевшей дифтерией в столице - 35-летней женщине, которая попала в больницу в состоянии средней тяжести.

Советник министра здравоохранения Ольга Голубовская сообщила, что на пациентку израсходовали все имеющиеся в столице дозы специальной сыворотки.

"Ей ввели противодифтерийный иммуноглобулин, который собирали по всем больницам", - рассказала она.

Первым в Киеве дифтерией заболел 9-летний школьник, который не был привит.

Напомним, недавно еще один случай заражения дифтерией был подтвержден в Тернопольской области - заболел 47-летний местный житель, который провел вакцинацию два года назад.

Первыми в Украине были зафиксированы несколько случаев заболевания дифтерией в Ужгороде.

В Тернопольской области подтвержден случай дифтерии В Киеве достаточно вакцин от дифтерии, - КГГА
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